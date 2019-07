Melhor do jogo no Maracanã: a vaia em Bolsonaro (assista)

melhor jogo vaia #

O melhor do jogo Brasil e Peru: a vaia

Mesmo com a globo tentando esconder a sonora vaia ao presidente (sic) do Brasil se fez ouvir…e já é um dos assuntos mais falado nas redes antissociais.

Moro não teve coragem de entrar no gramado…e Paulo Guedes ficou soltando faísca com as vaias ao presidente (sic).

Abaixo duas imagens/vídeo para ouvir a vaia…

O carinho do torcedor com um presidente patético, incompetente e grotesco. E tome vaia no Bozo! pic.twitter.com/wI1vJS9b0V — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) 7 de julho de 2019

E aqui por esta câmera o som mais nítido…:

