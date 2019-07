a assembleia professores #

Sentei bem atrás…

Segurei-me na cadeira para não intervir…

A presidenta do Sinteac, Rosana, já conhece minha posição…quando esteve na minha escola expus o que pensava, pois sugeri a ela uma lista de procedimentos básicos à frente do movimento.

Ouvi apenas…

Constatei desânimo do conjunto e vacilação no que fazer…

Os professores precisam de uma melhor organização e rumo…

O sindicalismo acreano virou um grande cartório burocrático…

Um sindicalismo que acredita em reuniões tediosas com sub-chefes que não decidem nada…

Os últimos anos fizeram muito mal…

O Sinteac decidiu (com os gatos pingados no Teatrão que, aliás, está deteriorado) programar uma manifestação em frente ao escritório do governo no fim deste mês…

Muito pouco para uma categoria de professores…

Por que os professores não debatem não iniciar o segundo semestre letivo, por exemplo?

É preciso um movimento dos professores que pare o Acre…que interrompa o andamento do ano letivo…mas para isso é preciso ação diária do Sindicato junto a sua base e à opinião pública.

Fazer sindicalismo combativo requer desprendimento e total independência do poder….lição número Zero!

A liderança sindical está enfraquecida….

Por outro lado, a Educação não é prioridade no Acre…prioridade é a política de benefícios para os do poder e os seus…assim eles mantêm a governabilidade entre eles e a paz do governo.

Os professores precisam acabar com a paz do governo!

A luta econômica (VDP, reposição, auxílio-alimentação etc…) necessária num estado injusto como o nosso não se resolverá sem ações políticas organizadas…

O momento é agora, professores!

Ânimo, Sinteac!

Ânimo, professores!

J R Braña B.

