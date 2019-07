bolsonaro maranhão #

Governo do Mal….que chama Nordeste de ‘Paraíba’ e discrimina o melhor governador do Brasil, Flávio Dino, do Maranhão…um dos Estados mais carentes do país.

-Desses governadores de ‘Paraíba’…o pior é do Maranhão…tem que ter nada pra esse cara!

É assustador esse presidente do Brasil!

BOLSONARO FLAGRADO SEM MÁSCARAS Bolsonaro chama o Nordeste de “paraíba”, termo pejorativo da elite do Rio de Janeiro contra migrantes nordestinos, e ainda determina a Onyx Lorenzoni que não deve ir nada para o Maranhão do governador @FlavioDino pic.twitter.com/Pwn3bElfyf — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) July 19, 2019

