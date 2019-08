momento histórico #

Parlamentares de quase todos os partidos (esquerda, centro e até da direita) se dirigem ao STF para exigir que Lula permaneça em Curitiba e não seja transferido para um presídio comum em São Paulo…

Ex-presidente, seja ele qual for – têm direito de permanecer detido em sala de Estado, com todas as garantias constitucionais.

Quiseram testar eis o resultado.

O vídeo abaixo são os parlamentares se dirigindo ao STF pic.twitter.com/xnrr2eNMly — Cadê Meu Planeta (@WagnerWjdamas) August 7, 2019

E mais: