Uma Reforma da Previdência que prejudica os assalariados terá um relator no senado que é empresário….e ninguém toca nesse assunto na velha mídia…

Congresso em Foco

Empresário por vocação e liberal por convicção, Tasso Jereissati (PSDB-CE) é um dos mais influentes políticos tucanos em Brasília. Ex-governador do Ceará, cargo que ocupou por três mandatos (1987/1990, 1995/1998 e 1999/2002), Tasso assume a relatoria da reforma da Previdência no Senado com a missão de preservar o texto da proposta de emenda à Constituição (PEC) aprovada pela Câmara dos Deputados .

(…)

Em tempo: temos um Congresso de patrões….um governo de patrões e eleições direta onde trabalhadores elegem não trabalhadores iguais a ele, o que seria sensato e consciente, mas patrões…assalariado continua votando em patrão…Dá sempre em perda de direitos –

J R Braña B.

