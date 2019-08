moro #

Moro confiscou o tablet do neto de Lula, mas não apreendeu o celular de Eduardo Cunha e ainda absolveu, com provas contra, a mulher do ex-presidente da câmara dos deputados.

UMA PROVA MATERIAL

Moro não pode negar: ele protegeu Eduardo Cunha, não apreendeu seu celular, e com isso escondeu a verdade sobre o golpe de 2016

(…)

Dallagnol recebeu, em 18 de outubro de 2016, instruções do ex-juiz Moro, em conversa pessoal. No mesmo dia, informou aos seus colegas procuradores o resultado dessa conversa com Moro: “Conversamos aqui e entendemos que não é caso de pedir os celulares, pelos riscos, com base em suas ponderações”, afirmou num aplicativo à sua equipe. Quais riscos? Riscos para quem? Que ponderações?

(…)

.. pois é.. agora a #VazaJato revela que Sérgio Moro protegeu Eduardo Cunha para que o Golpe fosse efetivado.. com Supremo.. com tudo.. com tudo que não presta.. Dilma golpeada.. Lula preso.. Bolsonaro eleito.. Moro Ministro.. pic.twitter.com/a9jeW5V2Yv — Dani Bah (@danibacedo) August 13, 2019

Agora ficou claro pq nunca vimos Cunha algemado, kbça raspada ou roupa d presidiário. Moro q prendeu tablets dos netos de Lula, pediu p/ q ñ prendessem o cel d Cunha, pois ali teria td arquitetura do golpe.

Moro tbm protegeu a esposa e filha de Cunha, diferente d outras esposas. — Carlos Nunes (@orgseresquerda) August 13, 2019