música #

A canção de hoje é para viajar um pouco e serenar o espírito…

Durazno y Convención é o título da música de Jaime Roos (uruguaio)…

…Que fala de duas ruas em Montevidéu…

Durazno (pêssego), onde começam as intempéries provocada pela natureza…e

Convencíon…donde la vida es siempre dura..

y la noche siempre oscura…

Trecho:

(…)

Recuerdos que me hicieron daño

Por la calle Convención

Y un día

Un día te veré contento

El día que te abrace el viento

De Durazno y Convención

(…)

A música é emocionante…ou sou eu que me deixo arrebatar com as músicas e as letras…

Ouça e veja…imagens de 1984…

Por hoje, só.

Tenham todos uma plácida noite…

J R Braña B.

Ative o sininho e receba automático no seu celular ou desktop as notícias de oestadoacre