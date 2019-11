pragmatismo acre #

Hay gobierno, estoy cerca…é a insígnia (hastag, etiqueta) preferida de boa parte do empresariado do Acre…

No Acre o empresariado é pragmático: Hay poder, estoy cerca… pic.twitter.com/KO9ef5jQdN — Oestadoacre (@Oestadoacre) November 29, 2019

Em tempo: na foto do TT o senador do MDB, MBittar, acompanhado de um empresário de Rio Branco, que foi muito próximo do último governo do PT, edição Tião Viana.

Ative o sininho e receba as notificações de oestadoacre