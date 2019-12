anvisa maconha #

Muito atrasado em relação a outros países civilizados, o Brasil, por meio de Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), aprova autorização para comercialização de produtos derivados da maconha (Canabis).

Sul 21

(…)

A Anvisa aprovou, nesta terça-feira (3), autorização para comercialização de produtos derivados da maconha. A regulamentação entrará em vigor 90 dias após a publicação no Diário Oficial da União.

A decisão estabelece que a norma deverá ser revisada em até três anos em razão do estágio técnico-científico em que se encontram os produtos à base de Cannabis mundialmente. “As empresas não devem abandonar as suas estratégias de pesquisa para comprovação de eficácia e segurança das suas formulações, pois pelo atual conhecimento estamos diante de uma situação em transição regulatória, uma vez que as propostas para os produtos derivados de Cannabis se assemelham às mesmas estratégias terapêuticas de um medicamento”, diz o texto.

(…)

Ative o sininho e receba as notificações de oestadoacre e se junte aos mais de 700 inscritos que recebem em primeira mão as atualizações do blog.