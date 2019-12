moro ameaça #

Do jornalista Kennedy, CBN/Globo

O ministro virou o lustrador geral da República, passa pano para encobrir as denúncias envolvendo Bolsonaro e seus familiares, nunca foi atrás do Queiroz, não deu um pio sobre os 39 kg de cocaína no avião presidencial… É muita cara de pau falar do STF. https://t.co/YFiL6V04M8

— Orlando Silva (@orlandosilva) December 12, 2019