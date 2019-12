chico lula #

Jogo do time do Lula-Chico contra a equipe do MST, no campo Dr. Sócrates

⚽️ “Toca pro Lula que ele tá livre!” – Chico Buarque OLHO NO LANCE! Confira as imagens da partida entre amigos do Lula e Chico X Amigos do MST! 🚩 #equipeLula Fotos: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/sFCW7WBsCo — Lula (@LulaOficial) December 22, 2019

Assista o jogo…avance para o minuto 42…transmissão da TVT

