100 milhões merenda #

Não é todo dia que os alunos da rede pública do Acre (no caso do Estado) são contemplados com uma boa refeição….há dias na semana que os alunos reclamam de ‘suco não natural’ e ‘bolacha seca’…e com o reforço de gordura trans.

Aliás, a empresa que vende bolacha há um século no Acre – não fosse as compras da Educação….bolacha não serve como refeição para adolescentes e crianças! Para ninguém… Quem inventou isso???

A medida da secretaria/governo para uma segunda refeição aos alunos no mesmo turno (que os professores também comem) é uma decisão correta…afinal de contas a maioria dos alunos é de família pobre e vivem na imensa e desprotegida socialmente periferia do Acre…em todos os municípios…

Reduzam as bolachas, ninguém aguenta mais!

Em tempo: e por que nutricionistas não atuam diariamente nas escolas???

J R Braña B.

(byMariaLúcia)