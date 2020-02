ponto de ônibus #

Transporte público em Rio Branco é um horror…em todos os sentidos – J R Braña B.

[Ponto de ônibus adaptado surge como alternativa para driblar calor e falta de acessibilidade na capital]

Projeto sustentável, pensado por alunos do SESI de Rio Branco a partir de reclamação dos usuários, utiliza contêineres de metal com placas de energia solar

Cinco alunos do SESI de Rio Branco se preparam para a seletiva regional do Torneio de Robótica FIRST Lego League (FLL), o principal da categoria no país. Nos dias 7 e 8 de fevereiro, a equipe “Acrebóticos”, que desenvolveu um ponto de ônibus adaptado para dar mais conforto aos usuários, tenta, em Manaus (AM), uma vaga na etapa nacional da competição.

