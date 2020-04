lula e dória #

Nem tudo é gabinete do ódio…

Lula e João Dória concordam neste momento e trocam gentilezas…

Temos muitas diferenças. Mas agora não é hora de expor discordâncias. O vírus não escolhe ideologia nem partidos. O momento é de foco, serenidade e trabalho para ajudar a salvar o Brasil e os brasileiros. pic.twitter.com/Iri65Dhqfr — João Doria (@jdoriajr) April 2, 2020

