Bolsonaristas terraplanistas (uma redundância) locais intensificam críticas a um dos mais atuantes especialisas no Acre no combate à pandemia do covid-19(coronavírus).

O médico Thor Dantas vira alvo, quando deveria estar sendo ouvido e ajudado.

Uma #epidemia para o infectologista é como uma apendicite para o cirurgião geral. É mais do uma obrigação! É, quase que, para o que ele foi feito! — Thor Dantas (@thor_dantas) April 7, 2020

Essa polêmica da #cloroquina é simples: 1) ainda não sabemos se ela é ou não eficaz. 2) por vezes usamos tratamentos “na dúvida”. 3) usos nessa situações TEM q ser em ambiente controlado ou nunca saberemos se estamos ajudando ou não os pacientes#covid #epidemia — Thor Dantas (@thor_dantas) April 7, 2020

Pra resolver logo isso: tem q fazer um ensaio clínico controlado com casos leves/moderados nos primeiros dias de doença. Teremos muitos pacientes e a resposta científica necessária virá rápido.#covid #cloroquina #epidemia — Thor Dantas (@thor_dantas) April 7, 2020