pró-saúde #

(Gov do Acre)

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, autorizou na tarde desta terça-feira, 26, o pagamento de gratificação temporária para todos os servidores do Pró-Saúde que estão na linha de frente no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

O benefício no valor de R$ 418,00 contemplará os 717 funcionários do Pró-Saúde que atuam nos hospitais estaduais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Laboratório Central (Lacen), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Vigilância Sanitária estadual.

A vantagem financeira começa a ser paga em junho e terá duração de três meses, podendo ser prorrogada enquanto durar o estado de calamidade púbica estadual.

Em tempo: o PCdoB foi à justiça cobrar o pagamento a todos os servidores da saúde, incluindo o Pró-Saúde…

