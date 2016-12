Acre é o terceiro em abate de bovinos (mais de 10 mil cabeças no trimestre)

AgGov:

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o balanço do abate de bovinos no último trimestre. O Acre se destacou como o terceiro estado que mais abateu bovinos no período. Foram 10,59 mil cabeças de gado a mais no último trimestre, em relação ao trimestre anterior. O estado ficou atrás apenas de Rondônia e do Rio Grande do Sul.

O Brasil abateu 7,32 milhões de cabeças de bovinos no terceiro trimestre de 2016 e registrou uma queda de 4,1% em relação ao segundo trimestre e de 3,5% sobre os meses de julho, agosto e setembro de 2015.

IBGE: No ranking das UFs, Mato Grosso continua liderando amplamente o abate de bovinos, seguido por seus dois vizinhos do Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul e Goiás.

PS: não justifica, porém, o preço alto da carne em Rio Branco. Mas a explicação é simples: o setor prioriza a exportação. E o consumo interno que dê o seu jeito – J R Braña B.