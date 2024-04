Um relatório recente das ONGs internacionais Public Eye e Ibfan apontou que a Nestlé adiciona açúcares em produtos alimentícios voltados aos bebês. Segundo o levantamento, isso ocorre apenas em países da Ásia, África e América Latina, incluindo o Brasil (na periferia do capitalismo, óbvio…Essas empresas não se intimidam nesses países – J R Braña B.).

De acordo com o Ministério da Saúde, crianças menores de 2 anos não devem ingerir nenhum tipo de açúcar, com exceção de frutas e leite.

No livro O Ciclo Original, Dr. Fernando Bastos desvenda as profundas conexões entre as drásticas mudanças no estilo de vida, a interação com o planeta e o alarmante adoecimento coletivo enfrentado pela humanidade nos dias atuais.

Grifo meu: estamos tentando uma entrevista com o médico Fernando Bastos para falar sobre o seu livro….Assim que conseguirmos marcar a conversa avisaremos aos nossos navegantes.

J R Braña B.