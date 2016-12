Com Geoffrey Robertson: a entrevista que a velha mídia do Brasil não vai fazer (v)

Ele é um dos mais conceituados advogados do mundo na ONU…Trabalhou em casos famosos, que o leitor vai saber quando da apresentação do entrevistador do Justificando.

Geoffrey Robertson defende o ex-presidente Lula na ONU.

É uma entrevista imperdível e que todos devem assistir, todos mesmo…especialmente os ávidos minions que querem porque querem condenar o Lula de qualquer jeito.

É uma aula gratuita de direito e direitos humanos.

Sugestão aos advogados também…: assistam!

Aproveite porque você não verá na velha mídia de direita do Brasil.

J R Braña B.