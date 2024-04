Do Ifac

A Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) vem a público informar que, durante a 51ª Reunião Ordinária do Conselho Superior do Ifac (Consu), realizada nesta sexta-feira (26.04) foi aprovada, por maioria absoluta, a suspensão do Calendário Institucional 2024 em decorrência do movimento de greve nacional de técnicos administrativos e docentes da Educação Básica, Científica e Tecnológica (EBTT).

Os conselheiros, representantes de alunos, de servidores técnicos e docentes, do Sinasefe, dos egressos e da comunidade externa, deliberaram, a pauta apresentada pela presidente do Consu, reitora Rosana Cavalcante dos Santos, de suspensão do Calendário Institucional 2024, após posicionamento dos diretores de campi, convocados para participarem da reunião, sobre a posição quanto a suspensão dos calendários acadêmicos.

A reunião do Conselho Superior foi transmitida no canal Oficial do Ifac no YouTube, após entendimento da presidente do Consu, Rosana Cavalcante dos Santos, de que igual às demais reuniões do Conselho, fosse cumprido um dos Princípios Constitucionais, de dar publicidade aos atos da Administração Pública. A gravação completa da 51ª Reunião Ordinária do Consu pode ser acessada neste link: https://youtu.be/ SnqcPbZYP9Q

De acordo com a decisão, as aulas dos seis campi do Ifac estão temporariamente suspensas, sendo que as atividades letivas serão recuperadas posteriormente, tão logo termine a greve. As atividades essenciais e inadiáveis serão mantidas, de acordo com as deliberações realizadas em assembleias pelos Comandos de Greve Locais.

A Reitoria do Instituto Federal do Acre acompanha o movimento e tem mantido diálogo com os comandos de greve, com os estudantes e comunidade interna e externa, e reitera que o Consu e gestores apoiam e respeitam o movimento de greve de técnicos administrativos e docentes da instituição, conforme Moção de Apoio e Nota publicadas no site institucional.

Consu – O Conselho Superior do IFAC é o colegiado máximo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, de caráter normativo, consultivo e deliberativo, instituído pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008.

Sua finalidade é colaborar para o aprimoramento do processo educacional e zelar pela correta execução de suas políticas e deliberar conforme as competências previstas no Estatuto do IFAC.

As categorias de representação que compõem o Consu são: Reitora, Diretores de Campi, Docentes do Ifac, Técnicos Administrativos em Educação, Discentes, Egressos, Entidades Patronais, Entidades de Trabalhadores, Empresas Estatais e Setec/MEC.

Rio Branco (AC), 26 de abril de 2024

Instituto Federal do Acre

