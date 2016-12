Briga em rádio de Sena envolve prefeitos Mano, Mazinho, pastor e apresentadores

Entrevista do prefeito Mano Rufino na FM Dimensão, de Sena Madureira, acabou em briga no meio da manhã desta sexta.

Sentindo-se prejudicado com a entrevista, o prefeito eleito Mazinho Serafim foi até a emissora e chegando lá teria se desentendido com o apresentador do programa, Sorriso Show, e o teria agredido.

Este blog obteve informações com fontes seguras e confiáveis.

Houve discussão ainda com o outro apresentador Jota Alves, que participava da entrevista com Mano, e também Mazinho teria batido boca com o dono da FM, o empresário e pastor Celso Gregório.

Após sair da FM, Mazinho foi até à rádio Avalanche, outra estação comunitária do município, que tem auto-falantes nos postes da rua do centro comercial e teria feito um longo desabafo e contestado as falas de Mano à FM Dimensão.

Opinião deste blogueiro

É preciso serenidade de todos neste momento.

Especialmente do prefeito eleito, que ainda vai sentar à cadeira e precisa ter tranquilidade para comandar os destinos da cidade.

Mazinho precisa agir com serenidade e saber que será vidraça daqui para frente.

E receber possíveis críticas com calma.

Sua resposta deve ser com o trabalho em favor de Sena Madureira.

Apenas isso.

E o povo o julgará.

Brigas e violência não o levarão a lugar nenhum.

J R Braña B.