MS – programa Mais Médicos contará com mais 1,5 mil profissionais em atuação pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 624 cidades e 15 distritos sanitários indígenas em todas as regiões do Brasil.

No Acre, o município Sena Madureira terá mais um profissional no atendimento à população.

Os médicos intercambistas e brasileiros formados no exterior iniciaram na última segunda-feira (4) o primeiro Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv) de 2024.

(…)

Grifo meu: Mais Médicos, que o governo da morte havia acabado….E retornou desde 2023.

J R Braña B.