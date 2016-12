Vivi Antunes: Já é Natal!

Já é Natal!

De novo?

Passou tão rápido que nem vi direito.

Mas também, nem sei por que me admiro tanto.

Depois do último Natal, quando ainda estava me acostumando a escrever 2016, eis que surgiu o carnaval com todo seu barulho e reboliço.

E lá fomos nós!

A balança não havia me deixado esquecer as calorias, tão fervorosamente adquiridas no Natal, quando a Páscoa se apresentou com suas delícias em forma de chocolate.

E o ano ainda estava no começo, ao menos pra mim, quando chegou o dia das mães.

Todas essas datas, gastronomicamente interessantes, sempre, é claro, intercaladas com aniversários, pequenos encontros, saidinhas esporádicas.

E…

Enquanto o ano segue aqui no texto, me dou conta de o quanto falo de comida!

Misericórdia!

Voltemos aos fatos:

Acabou maio e chegou o dia dos namorados.

Esse ano tive um grande e belo motivo para comemorar.

Aí, depois vieram as férias do povo miúdo e fomos “obrigados” a viver uma rotina mais leve e doce.

Com agosto, o dia dos pais, até que as crianças ganharam voz mais uma vez.

E, depois que passou o dia 12 de outubro, aí, meu amigo, não há para onde correr: chegou o Natal!

E, agora, reparando aqui, nem sei por que tanta admiração com a chegada do Natal 2016. Vivi todas essas datas, todo mundo aqui em casa fez aniversário e ainda tiveram as outras festividades aqui não citadas.

Agora, vou parar de me admirar com a passagem do tempo e a chegada do Natal assim tão repentina.

Vou é me deslumbrar com cada amanhecer e me encantar com o pôr do sol que acontece ao fim de cada dia.

Afinal, o pôr do sol é o presente diário para comemorar o fim de cada ciclo, o menor deles.

Pronto!

A admiração, agora, será diária.

O susto será ao fim de cada mês e a felicidade, de agora até todos os outros Natais que virão!

Feliz última quinzena de 2016.

Vivi Antunes é ajuntadora de letrinhas e assim o faz às segundas, quartas e sextas no www.viviantunes.wordpress.com.