Sena: igreja teria recusado missa por perturbação de bêbados na praça

Custa acreditar, mas as informações que chegam a este blog são as seguintes sobre a não participação da igreja católica de Sena nas comemorações da virada do ano no centro da cidade:

1 – Não haverá missa no centro (as igrejas evangélicas assumiram e vão fazer o culto nesta noite)

2 – As razões apontadas pela igreja católica são de que essas missas não dão muito certo devido aos bêbados que ‘perturbam’ as celebrações quando acontece na praça.

3 – O prefeito atual e o futuro lavaram as mãos…

Vou acrescentar o número 4, por minha conta.

4 – Que saudade de Pe. Paolino, que para levar a igreja ao povo realizava missa até dentro de um buraco e em qualquer lugar.

Com a palavra, a igreja de Sena Madureira.

