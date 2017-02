Senador GladsonC convida Charlene para vice em possível chapa em 2018

Charlene Lima perdeu os poderes na prefeitura do PMDB de Sena Madureira, mas não o interesse da oposição que mira as eleições para o governo.

No principado já se sabe e se comenta que o senador GladsonC (aqui no blog o chamamos assim) teria convidado a principal responsável pela eleição do prefeito Mazinho no município para compor como vice a chapa ao governo daqui a dois anos.

Politicamente para a cidade, que anda fora da agenda política do Acre há uma eternidade – não é uma má notícia.

Porque, como se sabe, o principado de Sena simplesmente não existe – ou melhor, não tem a menor importância – quando se trata de decidir os rumos do estado do Acre.

Que o futuro candidato da Frente Popular também olhe para o principado de Sena.

Afinal de contas, é o terceiro colégio eleitoral.

Este blog vai cobrar o principado na foto majoritária da FP.

J R Braña B.

PS: acabo de chegar do principado…vou falar do que vi dos primeiros 42 dias do novo prefeito no próximo post…ainda hoje…