Moisés Diniz: bancada reúne com ministro para pedir apoio aos sabatistas no ENEM

Sob a liderança do deputado federal Moisés Diniz (PCdoB), a bancada acreana se reuniu com o ministro da Educação, Mendonça Filho, pra pedir uma solução que respeite os jovens sabatistas já no ENEM de 2017.

Participaram da audiência o senador Sérgio Petecão (PSD) e os deputados federais Moises Diniz (PCdoB), Léo de Brito (PT), Alan Rick (PRB), Major Rocha (PSDB) e Jéssica Sales (PMDB).

Estavam presentes ainda na audiência o vice-presidente da Associação Cultural Israelita de Brasília, Dr Mourad Balaciano e pastores da Igreja Adventista da divisão sul-americana, representando oito países: Professor Ivan Góes, Diretor de Educação Fundamental e Ensino Médio, Pr. Hélio Carnassale, Diretor de Liberdade Religiosa e Espírito de Profecia, Pr. Isaac Gonçalvez, Diretor de livros didáticos da Editora adventista para língua hispânica.

“Os parlamentares do Acre abraçaram a causa da liberdade religiosa e da igualdade de condições, para que os jovens sabatistas não sejam prejudicados nas provas do Enem”, comemorou Moisés.

Os líderes sul-americanos da Igreja Adventista ficaram impressionados com o espírito de unidade dos políticos do Acre.

“O ministro da Educação nos disse que os jovens sabatistas não serão mais constrangidos e também elogiou a postura dos políticos do Acre”, concluiu o parlamentar acreano.