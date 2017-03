Mídia oficial da prefeitura de Sena: Saúde itinerante no Iaco

De responsabilidade da prefeitura de Sena Madureira:

Prefeitura de Sena Madureira realiza Programa Saúde Itinerante em comunidades isoladas do Rio Iaco

No dia 17 de fevereiro a equipe do Programa Saúde Itinerante saiu do município de Sena Madureira e realizou quatorze dias de atendimentos nas comunidades ribeirinhas do Rio Iaco. O programa desenvolve uma nova modalidade de cuidado, levando atendimento médico especializado até os mais isolados, de difícil acesso e em locais com insuficiência da oferta assistencial.

De acordo com o secretário Municipal de Saúde em Sena Madureira, Daniel Herculano, várias famílias foram beneficiadas durante os quatorze dias de atendimentos: “Nossa equipe subiu até a Comunidade Nova Olinda e desceu o Rio Iaco atendendo as comunidades nesses quatorze dias. Fizeram parte da nossa equipe médicos, dentistas, enfermeiros e agentes zoonoses”.

A equipe finalizou os atendimentos na última quarta-feira, dia 1° de março, na Comunidade São José. Segundo Daniel Herculano, o primeiro itinerante do programa este ano foi considerado um sucesso. O secretário também frisou que vários atendimentos clínicos foram realizados e os casos mais graves foram encaminhados para o município.

Ainda segundo o secretário Daniel Herculano, uma grande equipe esteve envolvida nesta primeira operação realizada. “De início a equipe do Programa Saúde Itinerante contou com vinte pessoas, então foi montada uma estrutura muito grande por conta do Rio Iaco ter bastante demanda”.