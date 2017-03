Imagem da multidão na fila DESESPERADA por um emprego de 700 a R$ 1,3 mil hoje num município do interior do Rio de Janeiro.

É a maior recessão no país desde 1930…e quem salvou o Brasil à época?….Vargas.

E em 2018 ou antes?…Só pode ser Lula, que vai fazer uma inauguração paralela, com Dilma, das obras de transposição do rio São Francisco…sim, porque os golpistas querem tirar vantagem política com o trabalho dos outros.

J R Braña B.

Tijolaço: a retomada para trás da economia-mia do Brasil