Bocalom garimpa apoio em Sena para o senado (vereador não será punido)

De olho numa das duas vagas do senado em 2018, Tião Bocalom, presidente do DEM, cumpriu agenda política em Sena Madureira no sábado.

Bocalom reuniu com o partido e visitou logradouros públicos em companhia de dirigentes do partido.

O DEM municipal pode vir a ter candidatos a deputado estadual e federal, segundo o presidente do partido na cidade, Carlos Vale.

Vereador

Sobre o vereador Silvano Farias (que votou contra os professores e a favor de projeto da prefeitura) não deve acontecer nada com ele.

-Ele justificou seu voto dizendo que estava votando em favor de todos os servidores e não somente em favor da educação – disse Carlos Vale.

Traduzindo: tudo certo entre o DEM e o vereador.

editado by Maria Lúcia