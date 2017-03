PiGuinho aceita Temer ‘presidente’ e desdenha Tião Viana em sonho de amigo

O governador do Acre encontrou um amigo hoje em Brasília, que fez festa ao vê-lo e, sincero, disse que queria Tião Viana de volta ao senado e que ‘gostaria muito que ele fosse um dia presidente da república’.

Todos sabemos da dificuldade de uma empreitada dessas…claro.

Porém…

O PiGuinho (versão piorada no Acre do Partido da Imprensa Golpista (PiG) fez piada com o post de Tião Viana nas redes sociais.

Um caso típico de complexo de vira-lata, desses que se viu tanto nos últimos anos no país.

Quem aceita normalmente Temer como presidente tem condições de…

Dá licença!

J R Braña B.