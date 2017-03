Concurso: 500 vagas para polícias militar e civil

AgGov:

Mesmo em tempos difíceis, o governo do Estado surpreendeu os acreanos nas últimas semanas com a abertura de editais de dois concursos públicos: das Polícias Militar e Civil com um total de 500 vagas. De acordo com a secretária de Gestão Administrativa, Sawana Carvalho, isso só foi possível graças a um planejamento e estudo orçamentário realizado nos últimos dois anos.

“O que nos permitiu equilibrar e nos dar segurança financeira para lançarmos os dois editais. Cerca de 115 servidores se aposentam mensalmente. Precisamos ver o hoje e o futuro do serviço que é oferecido para a população”, disse.

Ainda conforme Sawana Carvalho, esses concursos só irão impactar a folha de pagamento a partir do ano que vem. Algo em torno de R$ 3,5 milhões. E explica: “A finalização dos certames está prevista para agosto. São seis meses de academia com uma bolsa de 50% do salário, a partir daí é que os novos servidores passam a receber seus salários integrais”, contou.

(…)