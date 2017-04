Dep Alan Rick e a agenda do atraso com o presidente ilegítimo

O deputado do PRB do Acre poderia usar de sua capacidade política para ajudar o Brasil a avançar em temas candentes…mas não!

Alguns políticos só sobrevivem porque defendem bandeiras atrasadas…e bandeiras atrasadas sempre há quem as defenda também.

Segundo o ac, Alan Rick comandou uma comissão de parlamentares de igrejas que levaram ‘em mãos ofícios assinados onde externam posição contrária à liberação do aborto; à descriminalização do uso de drogas ilícitas, ao combate à ideologia de gênero e a doutrinação político-partidária nas escolas e outros temas.’

Ou seja, ser contra esses temas aí de cima é ser favor do atraso…é andar na contramão das sociedades democráticas e avançadas politicamente.

Mas este é o Brasil do momento…um país mergulhado de cabeça no abismo – é preciso serenidade e continuar lutando para que as coisas mudem e tomem outro rumo.

Mas sinceramente, é decepcionante – não uma surpresa para mim, claro – ver um jovem como Alan Rick gastando o mandato que o povo lhe concedeu empunhando bandeiras tão arcaicas.

J R Braña B.