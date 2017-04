Sen JV sobre a crise: ‘Só tem um remédio: antecipar as eleições no Brasil’ (v)

Jorge Viana defendeu hoje a antecipação das eleições no país:

Vídeo ao fim do texto

(…)

“Não podemos destruir as lideranças, a democracia, os partidos. Esse caminho vai agravar ainda mais a crise. Para mim, só há um remédio – eu falo isso há 2 anos: mais eleição”, disse. “Vamos chamar eleições diretas para resolver a crise. Vamos antecipar a eleição. Vamos fazer como o Reino Unido”.

De acordo com Jorge Viana, o Brasil precisa ouvir a opinião pública, que está insatisfeita com os rumos do governo de Michel Temer. Ele listou os problemas que o país enfrenta, com o aumento do desemprego, a piora nos indicadores econômicos, além do desmonte dos direitos sociais, trabalhistas e previdenciários. É isso que explica a alta impopularidade de Michel Temer.

“Venderam para o Brasil a ideia de que o problema todo era a presidente Dilma (Rousseff)”, disse o parlamentar, lembrando que a saída do PT do governo piorou a situação, já que aumentou o desemprego. “Venderam um Brasil e estão entregando outro”.

O senador apresentou três pesquisas de opinião – Vou Populi, DataPoder360 e Ibope – que apontam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como a liderança com o maior eleitorado cativo entre possíveis candidatos a presidente em 2018. Na avaliação de Viana, está claro que a população não esqueceu das conquistas sociais dos governos petistas.

“Só tem um remédio para a crise: mais eleição. Vamos antecipar as eleições diretas. Vamos fazer como o Reino Unido fez. É o único caminho, em vez de ficar falando sem a devida autoridade em nome do povo”, discursou. Ele disse que o país assiste à tentativa de destruição da imagem do ex-presidente Lula e todo o seu legado. Ainda assim, é o petista quem lidera as pesquisas.

Assista vídeo com o senador JV: