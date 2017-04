Governo anuncia contratação de mais de mil professores para o Quero Ler

da AGGov:

O governador Tião Viana lançou na tarde desta quarta-feira, 26, na Casa Civil, o edital para a contratação de 1.169 educadores para o programa Quero Ler por meio da oferta de bolsas. Também foram abertas 64 vagas para coordenadores de turma.

O Quero Ler é o ousado programa criado por Tião Viana para erradicar o analfabetismo em todo o Acre até 2018, atingindo um total de 60 mil pessoas acima de 15 anos em todo o estado.

Com essa contratação de educadores, terá início a terceira fase do programa, que pretende atingir quase 15 mil pessoas, num investimento de R$ 6 milhões.

“Nós estamos confirmando a meta mais ousada que um estado brasileiro adotou, que é consolidar o fim do analfabetismo em adultos no Acre até o próximo ano. Isso é uma mudança profunda, e seremos o primeiro estado do Brasil que orgulhosamente venceu essa dívida moral que a nação tem com quem não teve a oportunidade de conhecer o mundo por meio das letras.”

(…)