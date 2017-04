do secretário Sibá para este blog:

Neste sábado, nossa agenda foi com 70 jovens negros do Assentamento Baixada Verde, Transacreana e da Baixada.

Evento organizado pela Seadpir/Prefeitura de Rio Branco.

Tivemos a presença do Prefeito Marcus, dos Secretários Elza e Manoel Lima e dos Jovens do Senge, CREA e IMCF.

O Tema que abordamos foi:

– A Educação como força libertária,

– A Ciência e o Poder do Bem e do Mal,

– O Foco é no CONHECIMENTO.

Agradeço pela oportunidade.