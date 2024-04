Milhares desfilaram nesta tarde na Avenida Liberdade em Lisboa em comemoração ao 25 de abril, data alusiva à derrubada da ditadura do ‘Estado Novo’ e a retomada do processo democrático em Portugal.

É o dia que se comemora a volta da liberdade e dos direitos civis no país.

Data ficou conhecida como o Dia da Revolução dos Cravos.

(…)

Quem são os cravos?

Os ‘cravos’ na Revolução dos Cravos referem-se aos cravos vermelhos que foram usados como símbolo durante a revolução. Mais do que flores, eles representam a resistência pacífica e a esperança de um novo começo para Portugal, tornando-se um ícone duradouro da luta pela democracia e liberdade.

(…)

Como sempre, os partidos e lideranças de esquerda foram à Avenida Liberdade prestigiar o desfile. A direita, exceção a IL (Iniciativa Liberal), o restante não compareceu. Inclusive o extremista Chega, que representa o pior da política em Portugal.

A palavra de ordem de hoje foi: ’25 de Abril Sempre, fascismo nunca mais’

O presidente Marcelo Rebelo participou do desfile e disse que prefere a ‘imperfeição da democracia do que as ditaduras.’

O PCP (Partido Comunista Português) é um partido até hoje respeitado em Portugal e talvez tenha sido o mais importante na Revolução dos Cravos…Quando se fala em PCP nunca se pode deixar de citar Álvaro Cunhal.

E aqui abaixo a canção mais emblemática dos comunistas portugueses...Canta camarada

//Canta camarada canta

//Canta que ninguém te afronta

//Que esta minha espada corta

//Dos copos até à ponta

//Eu hei-de morrer de um tiro

//Ou duma faca de ponta

//Se hei-de morrer amanhã

//Morra hoje tanto conta

//Tenho sina de morrer

//Na ponta de uma navalha

//Toda a vida hei-de dizer

//Morra o homem na batalha

//Viva a malta e trema a terra

Aqui ninguém arredou

//Nem há-de tremer na Guerra

//Sendo um homem como eu sou

J R Braña B.