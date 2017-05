Fim de domingo: Dep Alan Rick deixa a Frente Popular

A notícia ainda está quente e chegou ao blog nesse último minuto por uma fonte do PT.

Deixará os vários cargos que tem também na estrutura de governo?

Pelo que consta, Alan tem indicações em cargos na estrutura estadual e até na prefeitura de Rio Branco.

O futuro de Alan Rick, que tem votado na câmara sempre contra os interesses dos assalariados (votou com o Temer pelo Fim da CLT e deverá repetir o voto a favor do Fim da Aposentadoria) deverá ser o DEM, do Bocalom, do Agripino Maia e do Caiado….

Que companhias Alan terá daqui para frente, hein?!

Deve satisfazer o seu perfil político, sua ideologia, de direita.

Bobos foram os assalariados/trabalhadores acreanos que emprestaram a ele os seus votos.

J R Braña B.