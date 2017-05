O deputado César Messias (PSB) disse há pouco ao blog que o sistema político do Brasil apodreceu e lembrou o seu alerta no dia da fatídica votação do golpe na câmara dos deputados.

César defende Eleições Diretas, Já!

Para todos os níveis.

-É isso o que o Brasil precisa para sair do atoleiro em que meteram o país.

Relembre o que disse César Messias (em abril de 2016)

J R Braña B.