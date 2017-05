Futsal: Sena dá chocolate em time da capital (6 a 1) (Em tempo….)

Mídia Oficial da PSM:

Com três vitórias consecutivas, o time de futsal do Vênus, que representa a seleção de Sena Madureira, venceu o time do Palmeiras Esporte Clube, mas conhecido como P.S.C, no Ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco. Com o placar de 6 a 1, os senamadureirenses golearam o time que representou o Acre na última edição da Copa do Brasil de Futsal.

De acordo com o técnico Jarlande Ferreira Nunes, de 34 anos, mesmo com a classificação já garantida, a equipe se dedicou para realizar uma grande partida. “Os resultados são positivos, agora estamos esperando fechar todas as fases de grupo do campeonato para vermos como serão realizados os próximos jogos e, assim, conhecermos os nossos futuros adversários”.

O coordenador da equipe, João Brandão, também destacou o bom desempenho dos atletas e comentou que a equipe está focada nesta reta final do mata-mata na Copa Cidade de Rio Branco. O destaque da partida ficou para o jogador Tiago Moreira (Xexa), que fez 2 gols no jogo.

Em tempo: ganhar dos times de Rio Branco sempre foi fácil…especialmente nas décadas de 70 e 80, quando no principado havia futebol organizado.

Em tempo 2: cadê os vídeos dos gols??

Em tempo 3: prefeito, põe o pessoal para trabalhar e gravar os jogos!

J R Braña B.