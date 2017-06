Sen GladsonC e oposição garantem: ‘recuperação da BR-364 começa dia 12’

do gabinete do senador para este blog, porque, afinal de contas, todos da política do Acre vêm aqui ler.

(…)

Dia 12 de junho será iniciada a primeira frente de serviço no trecho entre Sena Madureira/Manoel Urbano, avançando rumo ao município de Feijó. À convite de Gladson Cameli, o diretor-geral do DNIT em Brasília, Walter Casimiro Silveira, visitará o Acre no dia 19 de junho quando será lançada a segunda frente de obras saindo de Tarauacá em direção a Manoel Urbano.

“As duas frentes de serviços anunciadas pelo DNIT são conquistas importantes e resultados de uma luta de toda a bancada federal que se empenhou para o início das obras. “A visita do diretor do DNIT em Brasília, Walter Silveira, será fundamental para que o governo federal vejam ainda mais a importância da rodovia para o nosso estado. Nosso trabalho será incansável pela liberação do restante dos recursos para que essa obra chegue até Cruzeiro do Sul”, acrescentou o senador.

(…)

Em tempo: Quando termina só Deus sabe.

Em tempo 2: Aqui neste blog o chamamos de GladsonC, tem mais a ver com ele…é charmoso e o senador adora.

Em tempo 3: o senador do PP sentiu o peso das cobranças pela manutenção da BR-364.

(oestadoacre.com)