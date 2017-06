Prefeito de Sena vai recepcionar políticos e empresa na 364 na segunda

A recepção dos políticos da oposição e o DNiT, segunda na BR-364, nas proximidades do polo moveleiro do município, vai estar a cargo da prefeitura de Sena Madureira.

(…)

O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes Terrestre (DNIT) no Acre, engenheiro civil Thiago Caetano, confirmou para a próxima segunda-feira (12) o início das obras de restauração da BR-364, no sentido Sena Madureira/Manoel Urbano.

A primeira frente de serviços será lançada no município de Sena Madureira,às 8h, na altura do KM 05, em frente ao Pólo Moveleiro, próximo da ponte sobre o Rio Caeté, onde o prefeito Mazinho Serafim irá recepcionar autoridades políticas e as empresas responsáveis pelas obras nos 223 km até a cidade de Feijó.

(…)

Em tempo: para recepcionar e fazer um belo café da manhã, o prefeito Mazinho é imbatível – J R Braña B.