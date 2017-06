Flaviano: 600 mil para Manoel Urbano

do gab do dep Flaviano para este blog:

O deputado Flaviano Melo(PMDB)assegurou empenho(compromisso de pagamento)através de emendas parlamentares de sua autoria(Orçamento Geral da União-OGU/2017)para os municípios de Manuel Urbano e Rodrigues Alves.Com a aprovação do orçamento impositivo-que contou com inclusão de projeto de autoria do deputado- ficou assegurada a liberação dos empenhos em prazo bastante razoável.

Os empenhos foram garantidos via Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento(MAPA). O município de Manoel Urbano foi contemplado com R$ 600 mil para serem investidos na aquisição de trator de esteira.

Em tempo: Manoel Urbano (Vila Castelo), que já foi Sena Madureira….por isso o apoio aqui deste blog – J R Braña B.