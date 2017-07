Senado deveria ter vergonha de votar contra o povo (50 a 26)

Reforma trabalhista é aprovada…CLT praticamente acaba.

Postura do senador GladsonC, do Acre, foi deprimente e gritando contra as senadoras que são contra a retiradas dos direitos dos trabalhadores.

Nada é mais importante do que impedir o fim dos Direitos dos Trabalhadores

Oposição no senado (PT, PCdoB, PSB e Rede) tenta impedir votação que acaba com direitos dos trabalhadores…

Não tem nada mais importante hoje no Brasil que defender o direito dos trabalhadores e evitar essa votação inconstitucional.

Presidente Eunício, o Índio, da lista da Odebrechet, manda apagar as luzes…antes ele tomou o microfone de lapela da senador Fátima Bezerra.

Aliados de Temer já falam em mudar local de votação, que não seja o plenário…

assista ao vivo:

Dilma prega resistência contra violação de direitos trabalhistas e se solidariza com “corajosas senadoras” https://t.co/jAd6lIb5so — Brasil 247 (@brasil247) 11 de julho de 2017

Foi a Gleisi quem arquitetou o protesto!

– Senadora pic.twitter.com/q9ZQWTWyki — Conversa Afiada (@ConversaAfiada) 11 de julho de 2017

#LuteComoUmaMulher | Senadoras oposicionistas ocupam a Mesa do Senado para impedir o fim dos direitos trabalhistas https://t.co/oosVlCrSp8 pic.twitter.com/OKEK4IC5mu — PT no Senado (@PTnoSenado) 11 de julho de 2017

Empregada domestica volta à senzala

– Benedita da Silva pic.twitter.com/JiiTxLUhD9 — Conversa Afiada (@ConversaAfiada) 11 de julho de 2017

O @paulopaim construindo resistência à ReformaTrabalhista. Não da pra deixar Governo atropelar direitos sem resistir. pic.twitter.com/ZFMMR79ygA — Maria do Rosario (@mariadorosario) 11 de julho de 2017

Seguimos na luta. Não sairemos da mesa. Querem mudar o local de votação. Querem por fim aos direitos trabalhistas a todo custo. Lamentável! pic.twitter.com/zsTCwhzCHK — Gleisi Hoffmann (@gleisi) 11 de julho de 2017

No apagar das luzes do desgoverno Temer, Eunício, manda apagar luzes do plenário expulsando senadoras que se opõem à Reforma trabalhista. pic.twitter.com/5Xbc8ph1ou — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) 11 de julho de 2017

Índio tenta presidir mas senadoras não deixam. Eunício apaga as luzes e desliga o som. Entenda: https://t.co/JRoFWgtJ7F pic.twitter.com/1DRPegcFPT — Conversa Afiada (@ConversaAfiada) 11 de julho de 2017

Reforma Trabalhista: Eunicio apagou as luzes do Plenário, mas as senadoras resistem e continuam não deixando votar. pic.twitter.com/hoT69a6WOs — Senado Agora (@SenadoAgora) 11 de julho de 2017