É coincidência demais, uai! (assista trailer do filme da lava jato)

‘A Lei é Para Todos’ (menos para tucanos) estreia em setembro….

Como diz Marcelo Rubens Paiva, ‘não tem como disfarçar que a justiça do Brasil pende para um lado…há 517 anos.’

Entenderam a sentença do Lula hoje, logo depois da aprovação do fim da CLT e do processo contra Temer?

Pois é…

Assista o trailer de uma filme que ninguém sabe quem é o produtor (quem financia, quem está bancando):

J R Braña B.

Nota da presidenta Dilma Rousseff, publicada no seu site:



Lula é inocente!

A condenação de Luiz Inácio Lula da Silva, sem provas, a 9 anos e seis meses de prisão, é um escárnio. Uma flagrante injustiça e um absurdo jurídico que envergonham o Brasil. Lula é inocente e essa condenação fere profundamente a democracia.

Sem provas, cumprem o roteiro pautado por setores da grande imprensa. Há anos, Lula, o presidente da República mais popular na história do país e um dos mais importantes estadistas do mundo no século 21, vem sofrendo uma perseguição sem quartel.

Ontem, com indignação, assistimos à aprovação pelo Senado do fim da CLT. Uma monumental perda para os trabalhadores brasileiros.

Agora, assistimos essa ignominia que está sendo exercida contra o ex-presidente Lula com o objetivo de cassar seus direitos políticos.

O país não pode aceitar mais este passo na direção do Estado de Exceção. As garras dos golpistas tentam rasgar a história de um herói do povo brasileiro. Não conseguirão.

Lula é inocente. E o povo brasileiro saberá democraticamente resgatá-lo em 2018.

Nós iremos resistir.

Dilma Rousseff