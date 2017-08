Governador do PT exonera secretários deputados para ajudar Temer (que p…é essa?)

‘Vá entender’!!!

Usando a expressão de uma das melhores leitores que avisou este blog da maluquice do governo Rui Costa (PT-BA), que exonerou dois secretários (que são deputados federais) para ajudar Temer escapar de responder por acusação de corrupção.

O governador justifica afirmando que saída de Temer e a entrada de Rodrigo Maia o seu adversário Baiano do DEN (ACM Neto) sairia fortalecido.

E daí!???

Após a saída de Temer a luta continua pela saída de Maia ou qualquer um que entrar de forma indireta….até as eleições diretas!

No fim do blogpost, a explicação da presidente do PT, senadora Gleisi Hoffman

Leia abaixo no estadão

Governador do PT exonera secretários para ajudar Temer a barrar denúncia

BRASÍLIA – O governador da Bahia, Rui Costa (PT), exonerou nesta terça-feira, 1º, dois secretários estaduais para que retomem os mandatos de deputado federal e ajudem a barrar a denúncia por corrupção passiva contra o presidente Michel Temer na votação desta quarta-feira, 2, no plenário da Câmara dos Deputados.

Costa destituiu os secretários de Desenvolvimento Urbano, Fernando Torres (PSD), e de Relações Institucionais, Josias Gomes da Silva (PT). Torres e Silva devem abster-se na votação do parecer. Esse posicionamento é favorável a Temer, uma vez que cabe à oposição arranjar os 342 votos para aprovar a abertura de investigação.

Aliados do governador da Bahia afirmam que o afastamento do presidente do cargo, caso a denúncia seja aceita, não interessa a Costa. Se Temer for afastado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), assumirá o comando do País, fortalecendo o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM), o ACM Neto, que deve disputar o governo da Bahia em 2018 contra o atual governador.

O governador Rui Costa é a favor da denúncia de Temer e reafirmou que o caminho não é Rodrigo Maia, e sim eleições diretas para presidente. — Gleisi Hoffmann (@gleisi) 1 de agosto de 2017