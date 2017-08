Candidatos buscam voto em Sena para eleição de domingo no Amazonas

Pelo menos uns quinhentos eleitores da Boca-do-Iaco (em Sena Madureira), mas cujo títulos eleitorais pertencem ao Amazonas devem votar no domingo para escolher o novo governador (até 31 de dezembro de 2018) do estado vizinho.

O município de Sena Madureira faz divisa com o Estado do Amazonas.

Cabos eleitorais ligados ao candidato Amazonino Mendes estão em Sena garimpando apoio de eleitores na Boca-do-Iaco.

Oito nomes disputam a eleição suplementar no Amazonas.

Os mais conhecidos são Amazonino e Eduardo Braga, que tem apoio do PCdoB.

O candidato do PT é José Ricardo Wendling e disputará com chapa pura…o partido não fez alianças com ninguém.