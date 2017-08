Feira em Sena: na mesma semana da ExpoJuruá e sem apoio do governo?

Parece que sim.

Não é um risco realizar a Feira na mesma semana da ExpoJuruá em Cruzeiro?

A prefeitura de Sena vai abrir mão do apoio do governo e suas secretarias, que dão o suporte para a realização do evento?

Do Sebrae? (este não ajuda muito…isso eu sei…vem sempre com migalhas para Sena desde a realização da primeira AgroPurus)

Sozinha, a prefeitura de Sena terá condições de realizar o evento num nível superior às passadas?

Se tiver, ótimo…

A ver…

J R Braña B.