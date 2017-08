Da Sedens/sec Sibá para este blog:

Participando do Ato de Inauguração do Novo Restaurante Universitário da UFAC.

Mais uma conquista da Gestão do Reitor Minoru Kimpara.

O novo RU, irá atender 2.500 pessoas com Café da manhã, Almoço e Janta por apenas 1 Real por refeição.