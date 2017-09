JV e Petecão em Sena: a elegância do prefeito Mazinho (v/a)

O prefeito de Sena Madureira sabe ser elegante quando quer.

Na noite de sexta Mazinho agiu com cortesia com o senador Jorge Viana (o convidou para solenidade de entrega de 16 beneficiadoras de arroz, cuja aquisição foi com emendas de JV).

O prefeito não é obrigado a convidar para as solenidades os parlamentares que indicam emendas para o município.

Porém, convidou.

Essa elegância poderia ser a regra número um do prefeito de Sena Madureira.

Ganharia no pessoal e politicamente.

Enfrentar as críticas com serenidade é uma arte dos grandes políticos e pode ser aprendida se houver esforço pessoal e político para isso.

Assista e ouça trecho do discurso de Mazinho:

Áudio com restante do discurso do prefeito Mazinho



Assista o senador Petecão:

Assista e ouça o senador JV:

Áudio com o senador JV



J R Braña B.

