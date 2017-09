Viu, assalariado!? Dieese mostra crescimento do emprego precário

E vai piorar a cada mês…(se não interromper essa política do programa do PSDB adotada pelo Temer)

Com a reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Corrupto do Brasil (maioria dos parlamentares financiada pelos patrões) o nível de ‘emprego’ vem subindo no país.

O emprego precário (aquele onde os direitos e as condições de trabalho são os piores possíveis).

Deu nisso mutilar a CLT.

Resume o Dieese:

(…)Nesse contexto de recessão econômica, o tipo de emprego gerado – além de

insuficiente para que a taxa de desocupação retorne para patamares pré-crise – se dá em bases

bastante precárias quando olhamos para indicadores de condições de trabalho. É importante

destacar que o crescimento do emprego verificado até o final de 2014 teve como elemento de

destaque a estruturação do mercado de trabalho, melhorando os diversos indicadores de emprego –

taxa de ocupação, desemprego, carteira assinada e rendimentos. Registra-se, portanto, um

movimento bastante distinto e negativo para os trabalhadores (…)

Acesse aqui e leia o que diz o Dieese (Depart Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos).

Você, assalariado de todos os setores – precisa entender o que se passa no Brasil.

A mídia vendia pessimismo quando governos do PT melhoravam indicadores sociais e econômicos. Agora, vendem otimismo em terra arrasada — Erika Kokay (@erikakokay) 2 de setembro de 2017

